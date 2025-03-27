Як зміняться правила переказу коштів

Проєкт відповідної постанови був опублікований на сайті НБУ. Нові правила щодо випуску та обслуговування банківських карток можуть бути впроваджені з 1 жовтня 2025 року, передає 24 Канал з посиланням на Постанову НБУ.

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Згідно з пропозицією, банки можуть бути зобов'язані передавати емітентам інформацію про платника та отримувача, зокрема:

код за ЄДРПОУ для компаній;

повний номер платіжного інструменту для фізичних осіб.

Крім того, планується уточнити вимоги до формування платіжних інструкцій банками та визначити обов'язкові реквізити. Для онлайн-платежів банки будуть зобов'язані надавати платникам повне найменування до початку ініціації переказу.

Ліміти на карткові перекази

З 1 лютого українські банки ввели нові обмеження на карткові перекази, зокрема за реквізитами IBAN.

Для клієнтів з високим рівнем ризику встановлено ліміт у 50 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів середнього та низького рівня ризику ліміт становить 150 тисяч гривень на місяць, однак з 1 червня цей ліміт зменшиться до 100 тисяч гривень.

Як підготуватися до нових лімітів: