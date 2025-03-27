Как изменятся правила перевода средств

Проект соответствующего постановления был опубликован на сайте НБУ. Новые правила по выпуску и обслуживанию банковских карт могут быть внедрены с 1 октября 2025 года, передает 24 Канал со ссылкой на Постановление НБУ.

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Согласно предложению, банки могут быть обязаны передавать эмитентам информацию о плательщике и получателе, в частности:

код по ЕГРПОУ для компаний;

полный номер платежного инструмента для физических лиц.

Кроме того, планируется уточнить требования к формированию платежных инструкций банками и определить обязательные реквизиты. Для онлайн-платежей банки будут обязаны предоставлять плательщикам полное наименование до начала инициации перевода.

Лимиты на карточные переводы

С 1 февраля украинские банки ввели новые ограничения на карточные переводы, в частности по реквизитам IBAN.

Для клиентов с высоким уровнем риска установлен лимит в 50 тысяч гривен в месяц. Для клиентов среднего и низкого уровня риска лимит составляет 150 тысяч гривен в месяц, однако с 1 июня этот лимит уменьшится до 100 тысяч гривен.

Как подготовиться к новым лимитам: