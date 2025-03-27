Как изменятся правила перевода средств
Проект соответствующего постановления был опубликован на сайте НБУ. Новые правила по выпуску и обслуживанию банковских карт могут быть внедрены с 1 октября 2025 года, передает 24 Канал со ссылкой на Постановление НБУ.
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Согласно предложению, банки могут быть обязаны передавать эмитентам информацию о плательщике и получателе, в частности:
код по ЕГРПОУ для компаний;
полный номер платежного инструмента для физических лиц.
Кроме того, планируется уточнить требования к формированию платежных инструкций банками и определить обязательные реквизиты. Для онлайн-платежей банки будут обязаны предоставлять плательщикам полное наименование до начала инициации перевода.
Лимиты на карточные переводы
С 1 февраля украинские банки ввели новые ограничения на карточные переводы, в частности по реквизитам IBAN.
Для клиентов с высоким уровнем риска установлен лимит в 50 тысяч гривен в месяц. Для клиентов среднего и низкого уровня риска лимит составляет 150 тысяч гривен в месяц, однако с 1 июня этот лимит уменьшится до 100 тысяч гривен.
Как подготовиться к новым лимитам:
Обеспечьте документальное подтверждение доходов. Позаботьтесь о наличии справок ОК5 и ОК7, налоговых деклараций, зарплатных ведомостей, подтверждений зачислений от государственных органов, а также подтвержденных доходов членов семьи, волонтерской деятельности и других документов. Это поможет банку увеличить лимит при необходимости.
Оптимизируйте количество счетов. Избегайте открытия избыточных счетов, чтобы не подпадать под лимиты. Рекомендуется закрыть "пустые" или неактивные счета.
Настройте автоматические платежи. Используйте мобильные приложения или личные кабинеты для настройки автоматических платежей, например, для коммунальных услуг или подписок на онлайн-сервисы.
Используйте цифровые платежные инструменты. Воспользуйтесь такими инструментами, как приложение "Дія" или электронный кабинет налогоплательщика для удобства осуществления финансовых операций.