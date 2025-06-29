Як отримати 50% пенсії чоловіка після його смерті

Після смерті чоловіка дружина має право на отримання половини його пенсії. Щоб почати отримувати ці виплати, потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

Хто може переоформити на себе пенсію покійного родича

За законом, право на таку пенсію мають чоловік або дружина, які досягли пенсійного віку, вважаються непрацездатними та проживали разом із померлим на момент його смерті, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Виплати також можуть отримувати інші близькі родичі, як от: батьки померлого, діти до 8 років або діти з інвалідністю, а також ті, хто навчається очно у школі чи вищому навчальному закладі до 23 років.

Важливо! Розмір виплат становить 50% від пенсії померлого. Якщо претендентів на пенсію кілька, то загальна сума пенсії померлого ділиться між ними порівну.

Як переоформити пенсію покійного чоловіка

Для підтвердження права на пенсію через втрату годувальника необхідно довести факт перебування на утриманні померлого. Для цього можна отримати довідку в місцевих органах влади або, якщо у цьому відмовлять, звернутися до суду.

До заяви у суд додають свідоцтво про смерть, свідоцтво про шлюб, документи, які підтверджують утримання (довідки про доходи, листи, квитанції тощо), а також довідку про відмову органів влади.

Важливо! Після отримання довідки чи судового рішення потрібно звернутися до Пенсійного фонду України з відповідною заявою для оформлення виплат.