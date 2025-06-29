Кто может переоформить на себя пенсию покойного родственника

По закону, право на такую пенсию имеют муж или жена, достигшие пенсионного возраста, считаются нетрудоспособными и проживавшие вместе с умершим на момент его смерти, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Выплаты также могут получать другие близкие родственники, как вот: родители умершего, дети до 8 лет или дети с инвалидностью, а также те, кто учится очно в школе или высшем учебном заведении до 23 лет.

Важно! Размер выплат составляет 50% от пенсии умершего. Если претендентов на пенсию несколько, то общая сумма пенсии умершего делится между ними поровну.

Как переоформить пенсию покойного супруга

Для подтверждения права на пенсию по потере кормильца необходимо доказать факт пребывания на иждивении умершего. Для этого можно получить справку в местных органах власти или, если в этом откажут, обратиться в суд.

К заявлению в суд прилагают свидетельство о смерти, свидетельство о браке, документы, подтверждающие содержание (справки о доходах, письма, квитанции и т.д.), а также справку об отказе органов власти.

Важно! После получения справки или судебного решения нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины с соответствующим заявлением для оформления выплат.