"І вони дійсно вражаючі": президентка Єврокомісії прокоментувала наслідки санкцій проти Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробила заяву щодо санкцій проти Росії. Зокрема вона розповіла, яким чином вони вплинули на країну-агресорку.

Влив санкцій на Росію

Обмеження мають величезний вплив на російську економіку, пише 24 канал з посиланням на слова фон дер Ляєн.

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Що стосується питання санкцій: то, що ми бачимо, що санкції мають величезний вплив на економіку Росії. Вони призвели до величезної інфляції, відсоткових ставок, тобто наслідки можна побачити. Компанії залишають Росію. І вони дійсно вражаючі ці санкції

– сказала президентка Єврокомісії.

Вона також додала, що ці санкції є частиною підходу отримати мир. Проте за рахунок сили.

Однак скасовувати санкції Євросоюз не планує. Урсула фон дер Ляєн заявила, що якщо Росія демонструватиме фактами своє дійсне бажання сформувати свій мир, то тоді можна буде повернутися до питання про санкції.

Спочатку слід побачити прагнення з боку Росії у вигляді якихось фактів. Але наразі немає довготривалої угоди про мир, тому зарано говорити про потенційне знаття санкцій,

– пояснила президентка Єврокомісії.

Зауважте! Вона наголосила, що ці розмови можна буде вести, коли будуть якісь конкретні кроки з боку Росії.