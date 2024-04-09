Газові проєкти Росії: про що попередив Держдеп США

Росія отримує значні прибутки від реалізації свого газу. Уряд США прагне не допустити розвиток нових російських газових проєктів.

Яку стратегію має США

США планує накладати нові санкції на російські потужності. Обмеження мають стосуватися і нафтових танкерів, що перевозять сировину з Росії.

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Джеффрі Пайетт Помічник держсекретаря США з питань енергетики Ми намагаємося скоротити доходи Росії від нафти і газу якомога швидше, не дестабілізуючи наш глобальний енергетичний ринок.

Розуміємо, що завдяки теперішнім санкціям, Москва отримує набагато менший прибуток від податку на нафту. Зараз ці надходження на 30% нижчі ніж у 2022 році.

Ми будемо дотримуватися цього курсу дій, і ми будемо дотримуватися його стільки, скільки буде потрібно, щоб змінити поведінку Росії та цю жорстоку та неспровоковану війну,

– наголошує Пайетт

Які результати політики США

Загальні доходи Росії від експорту нафти у порівнянні з листопадом 2022 року скоротилися на 2,6 мільярда доларів. Зупинилися і деякі російські підприємства.

Пайетт повідомляє, що "Новатек" вимушений призупинити виробництво на проєкті Arctic LNG 2. Таке рішення прийняте, зокрема, через нестачу газових танкерів.