Газовые проекты России: о чем предупредил Госдеп США

Россия получает значительную прибыль от реализации своего газа. Правительство США стремится не допустить развитие новых российских газовых проектов.

Какую стратегию имеет США

США планирует накладывать новые санкции на российские предприятия. Ограничения должны касаться и нефтяных танкеров, перевозящих сырье из России.

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Джеффри Пайетт Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Мы стараемся сократить доходы России от нефти и газа как можно быстрее, не дестабилизируя наш глобальный энергетический рынок.

Понимаем, что благодаря нынешним санкциям, Москва получает гораздо меньшую прибыль от налога на нефть. Сейчас эти поступления на 30% ниже чем в 2022 году.

Мы будем придерживаться этого курса действий, и мы будем придерживаться его столько, сколько потребуется, чтобы изменить поведение России и эту жестокую и неспровоцированную войну,

– отмечает Пайетт

Какие результаты политики США

Общие доходы России от экспорта нефти по сравнению с ноябрем 2022 года сократились на 2,6 миллиарда долларов. Остановились и некоторые российские предприятия.

Пайетт сообщает, что "Новатэк" вынужден приостановить производство на проекте Arctic LNG 2. Такое решение принято, в частности, из-за недостатка газовых танкеров.