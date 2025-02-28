Чехія отримала від українських біженців удвічі більше коштів, ніж витратила їм на соцдопомогу

Біженці з України, які мають тимчасовий захист у Чехії, внесли до державного бюджету країни близько 54 мільярдів крон (або 2,2 мільярда доларів). Це статистика за три роки повномасштабної війни.

Прибуток Чехії від українських біженців

Це вдвічі перевищує витрати Праги на гуманітарні й соціальні виплати українцям за ці роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані чеського Міністерства праці та соцполітики.

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Так Чехія надала тимчасовий захист 397 000 українцям. Найбільше мешканців України проживає у столиці країни – майже 103 000 осіб.

Водночас виплати отримують приблизно 92 000 українців на загальну суму 760 мільйонів крон (32 мільйони доларів) щомісячно. За 2024 рік сума виплат українцям становила 8 мільярдів крон (336 мільйонів доларів). 70% одержувачів допомоги від загальної кількості:

діти;

пенсіонери;

люди з інвалідністю.

Крім того, близько половини українців у Чехії мають роботу, зараз зареєстровано приблизно 150 000 трудових договорів. Проте переважна більшість громадян України працює на низькокваліфікованих посадах (будівництво, виробництво тощо).

За словами міністра праці Маріана Юречка, завдяки високій залученості біженців до чеського ринку праці, загальний баланс доходів і витрат є однозначним. Тобто особи з тимчасовим захистом приносять у нашу систему більше, ніж отримують з нього.

Приїжджі з України допомагають вирішувати довгострокову проблему нестачі робочої сили в Чехії. Тому про жодне витіснення чеських громадян з ринку праці не йдеться – навпаки, зайнятість біженців відповідає попиту. Не лише податки і соціальні відрахування, а й споживання біженців приносить мільярди до нашого державного бюджету,

– сказав Юречка.

Зауважте! Загальна допомога Чехії Україні, зокрема й допомога біженцям, становила 2,6 мільярда доларів за час повномасштабної війни.