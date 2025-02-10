Через тиск Кремля: Придністровʼя відмовилось від енергетичної допомоги ЄС

Підконтрольне Росії Придністровʼя відмовилось від грошового гранту ЄС на купівлю газу. Далі газ для регіону постачатиме угорська газова компанія, яка отримає кошти від дубайської JNX General Trading.

Чому Придністровʼя відмовилось від допомоги ЄС

1 лютого стало відомо, що ЄС надав підконтрольному Росії Придністровʼю грант на 60 мільйонів євро, аби профінансувати постачання газу, аби завершити гуманітарну кризу у регіоні. Однак вже 10 лютого стало відомо, що Лівобережжя не виконуватиме умов ЄС та відмовляється від допомоги про це повідомляє 24 Канал з посиланням на премʼє-міністра Молдови Доріана Речана.

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Росія не дозволяє їм приймати європейську допомогу, побоюючись втратити контроль над регіоном,

– повідомив прем'єр Молдови.

Варто зауважити, що основною умовою надання гранту було поступове підвищення споживчих тарифів. Оскільки підконтрольне Росії Придністровʼя відмовилось виконувати цю умову, тож не може отримати гроші з 60 мільйонів євро допомоги від ЄС.

Рішення, обране тираспольським режимом, передбачає, що жителі Придністров'я продовжуватимуть жити в стані невизначеності та страху через постачання газу. Це не довгострокове вирішення цієї проблеми,

– підкреслює Речан.

Кишинів не блокуватиме постачання газу

Разом з тим премʼєр Молдови наголосив, що Кишинів не буде блокувати постачання газу до Придністров'я. Передбачається, що Придністровʼя сплачуватиме авансом транзитні витрати за газ, що транспортується від молдовського кордону до регіону, відповідно до угоди між "Молдовагаз" і "Тираспольтрансгаз".

Також Речан вірить, що у відповідь Придністровʼя продемонструвало відкритість та зробить декілька кроків на зустріч, зокрема звільнити політичних в'язнів, вирішить проблему середньої школи в Рабниці, збереження мовлення молдовського громадського телебачення, демонтує встановлені у 2022 році контрольно-пропускні пункти (11 з яких все ще діють).

Важливо: це не Угода між Урядом Республіки Молдова та Росією або іншими суб'єктами, а дозвіл Уряду на те, що люди в придністровському регіоні отримають газ і не замерзнуть,

– підкреслює він.

Дорін Речан зазначив, що всі ці питання будуть обговорюватися сьогодні, 10 лютого, на засіданні CSE.