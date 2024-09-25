Тіньові операції: як американські банки обробляли платежі для "Вагнера"

Євгеній Пригожин, засновник ПВК "Вагнер", таємно користувався послугами американських банків JPMorgan і HSBC для здійснення платежів для своїх компаній в Африці.

Як американські банки обробляти платежі "Вагнера"

Злиті документи вказують на те, що у 2017 році суданська компанія, підконтрольна Пригожину, придбала промислове обладнання в Китаї, використовуючи великі західні банки, повідомляє Financial Times.

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Водночас немає доказів, що ці банки були обізнані про те, що обробляли транзакції, пов'язані зі структурами, підконтрольними "Вагнеру".

Цікаво! Банк HSBC відмовився коментувати конкретні транзакції в Судані, але зазначив, що "глибоко відданий боротьбі з фінансовими злочинами та захисту цілісності світової фінансової системи".

Як здійснювались транзакції через банки

Злиті документи розкривають, як Євгеній Пригожин зміг створити транснаціональну кримінальну імперію в сфері природних ресурсів, частково використовуючи західні платіжні системи:

Один із рахунків-фактур свідчить про те, що в серпні 2017 року суданська гірничодобувна компанія Meroe Gold, яка виконувала роль прикриття для "Вагнера", здійснила платіж з місцевого банківського рахунку через JPMorgan Chase, виступаючи в ролі посередника, на адресу постачальника в Китаї.

Інший рахунок-фактура того ж року підтверджує, що Meroe Gold оплатив дизельні генератори та запасні частини китайській компанії через банк Hang Seng, що належить HSBC Group.

Зауважте! На момент здійснення платежів компанія Meroe Gold не підпадала під санкції США, хоча Євгеній Пригожин перебував під санкціями з 2016 року. У 2018 році Meroe Gold була внесена до списку санкцій США через те, що, як вказувалося, вона "контролювалася Пригожиним" і надавала йому допомогу в "експлуатації природних ресурсів Судану для власної вигоди".