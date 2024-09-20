Які санкції проти Росі планують поглибити

США прагнуть пришвидшити процес позбавлення російської військової машини необхідних ресурсів, повідомляє видання "Інтерфакс-Україна". Зокрема, йдеться про скорочення доходів, що отримуються в результаті експорту вуглеводнів.

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Даліп Сінгх Заступник помічника президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки США мають щодо Росії докладати зусиль у двох напрямах: роззброєння російської військової машини та позбавлення її фінансових надходжень.

Сінгх зазначає, що зробити це можна через:

посилення санкційного режиму;

впровадження додаткових заходів експортного контролю.

Урядовець наголошує на важливості контролю постачання російської нафти. Адже саме ця галузь приносить Росії вагомий прибуток.

Зверніть увагу! Сінгх вбачає велику проблему у постачанні компонентів подвійного призначення у Росію від третіх країн. Таким чином ці держави порушують американські санкції. Неодноразово були помічені за передачею таких товарів на російську територію Китай, Індія, Туреччина ОАЕ.