Какие санкции против России планируют усилить

США стремятся ускорить процесс лишения российской военной машины необходимых ресурсов, сообщает издание "Интерфакс-Украина". В частности, речь идет о сокращении доходов, получаемых в результате экспорта углеводородов.

Читайте также Россия увеличивает экспорт нефтепродуктов, при этом ее доходы уменьшаются

Далип Сингх Заместитель помощника президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности США должны в отношении России прилагать усилия в двух направлениях: разоружение российской военной машины и лишение ее финансовых поступлений.

Сингх отмечает, что сделать это можно через:

усиление санкционного режима;

внедрение дополнительных мер экспортного контроля.

Чиновник отмечает важность контроля поставок российской нефти. Ведь именно эта отрасль приносит России весомую прибыль.

Обратите внимание! Сингх видит большую проблему в поставках компонентов двойного назначения в Россию от третьих стран. Таким образом эти государства нарушают американские санкции. Неоднократно были замечены за передачей этих товаров на российскую территорию Китай, Индия, Турция ОАЭ.