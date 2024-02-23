Чи може отримувати пенсію людина, яка не перебуває в Україні

Українські пенсіонери, які перебувають за кордоном під час війни, можуть продовжити отримувати пенсійні виплати через українські банки. Вони можуть використовувати свої банківські картки за кордоном без обмежень.

Що буде з виплатами після виїзду

Якщо пенсіонери виїхали за кордон тимчасово, їм продовжать нараховувати виплати. Вони зможуть користуватися цими коштами зі своїх банківських карток безперешкодно.

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Втім, якщо особа отримувала кошти не на картку, а через "Укрпошту" або безпосередньо від листоноші й не забирала гроші впродовж шести місяців, то виплати будуть зупинені, а рахунок заблоковано.

! Щоб відновити пенсійні виплати, потрібно особисто відвідати сервісний центр Пенсійного фонду, тобто доведеться повернутися в Україну.

Проте є можливість перевести пенсію з поштових переказів на банківську картку.

Для цього потрібні:

електронна копія паспорта громадянина України;

ідентифікаційний код (ІПН);

банківська картка та копія повних реквізитів до неї (IBAN).

Як відновити виплати

Щоб змінити реквізити для отримання пенсії, потрібно:

Зайти на сайт Пенсійного фонду України в свій особистий кабінет, використовуючи електронний підпис, Дія.Підпис або Bank ID для входу. Вибрати в меню зліва розділ "Пенсіонерам". Клікнути на опцію "Внесення змін до електронної пенсійної справи". Обрати "Заява на зміну способу виплати". Заповнити усі поля у формі, які потрібні. Додати скановані копії документів, які вимагаються. На завершення сформувати заяву, підписати її електронним підписом та натиснути кнопку "Надіслати".

Українці, які тимчасово проживають за кордоном і мають там статус біженця, можуть поштою надіслати заяву для поновлення виплат. Перелік адрес територіальних органів ПФУ можна знайти за посиланням.

Для відновлення пенсії потрібно подати заяву з наступними документами:

Копії паспорта. Документи, що підтверджують отримання тимчасового захисту або статус біженця, а також реєстрацію місця тимчасового проживання, з перекладом на необхідну мову. Оригінал документа, який підтверджує, що особа є живою.

! Усі копії документів мають бути завірені в дипломатичному представництві або консульстві України, або у нотаріуса.