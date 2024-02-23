Может ли получать пенсию человек, который не находится в Украине

Украинские пенсионеры, которые находятся за границей во время войны, могут продолжить получать пенсионные выплаты через украинские банки. Они могут использовать свои банковские карты за рубежом без ограничений.

Что будет с выплатами после выезда

Если пенсионеры выехали за границу временно, им продолжат начислять выплаты. Они смогут пользоваться этими средствами со своих банковских карточек беспрепятственно.

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Впрочем, если лицо получало средства не на карту, а через "Укрпочту" или непосредственно от почтальона и не забирало деньги в течение шести месяцев, то выплаты будут остановлены, а счет заблокирован.

! Чтобы восстановить пенсионные выплаты, нужно лично посетить сервисный центр Пенсионного фонда, то есть придется вернуться в Украину.

Однако есть возможность перевести пенсию с почтовых переводов на банковскую карточку.

Для этого нужны:

электронная копия паспорта гражданина Украины;

идентификационный код (ИНН);

банковская карта и копия полных реквизитов к ней (IBAN).

Как восстановить выплаты

Чтобы изменить реквизиты для получения пенсии, нужно:

Зайти на сайт Пенсионного фонда Украины в свой личный кабинет, используя электронную подпись, Дія.Підпис или Bank ID для входа. Выбрать в меню слева раздел "Пенсионерам". Кликнуть на опцию "Внесение изменений в электронное пенсионное дело". Выбрать "Заявление на изменение способа выплаты". Заполнить все поля в форме, которые нужны. Добавить сканированные копии документов, которые требуются. В завершение сформировать заявление, подписать его электронной подписью и нажать кнопку "Отправить".

Украинцы, которые временно проживают за границей и имеют там статус беженца, могут по почте отправить заявление для возобновления выплат. Перечень адресов территориальных органов ПФУ можно найти по ссылке.

Для восстановления пенсии нужно подать заявление со следующими документами следующими документами:

Копии паспорта. Документы, подтверждающие получение временной защиты или статус беженца, а также регистрацию места временного проживания, с переводом на необходимый язык. Оригинал документа, который подтверждает, что лицо является живым.

! Все копии документов должны быть заверены в дипломатическом представительстве или консульстве Украины, или у нотариуса.