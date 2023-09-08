Комерційний банк HSBC Group припинив грошові перекази у Росію та Білорусь

Після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну, значна кількість міжнародних компаній ввели санкції проти Росії та Білорусі, як учасниці конфлікту. Застосування обмежень відбувається дотепер.

Нові обмеження для росіян

Грошові перекази до Росії та Білорусі через британський міжнародний комерційний банк HSBC Group будуть неможливі. Про це фінансова установа нещодавно сповістила своїх клієнтів. Причиною такого рішення стали санкції проти Росії.

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Обмеження почнуть діяти з 27 жовтня. Після настання цієї дати, будь-які платежі до Росії чи Білорусі не будуть оброблюватися.

Звести до мінімуму вплив на Росію та Білорусь, навіть якщо така діяльність дозволена чинними законами та правилами.

– пояснило керівництво HSBC Group.

Раніше корпоративні клієнти цього банку мали змогу отримувати та надсилати кошти, попри санкції Великої Британії та ЄС. На додаток, головне відділення фінансової установи у Гонконгу дотримується позиції, що виконання односторонніх санкцій проти Росі для них необов'язкове.

Банк HSBC досі не продав свою установу у Росії.

Раніше HSBC запевняв, що продаж його російського банку місцевому кредитору Expobank відбудеться скоро. Однак, донині тривають переговори. Відповідно цей банк досі обслуговує своїх російських комерційних клієнтів.