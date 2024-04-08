Скасування пенсій: кому з пенсіонерів можуть припинити виплати

Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше. Якщо їхня спеціальність підпадає під закон про вислугу років.

Чому скасовується пенсія

Пенсіонер може втратити пенсію за вислугою років, якщо він повертається на роботу. Йдеться про випадок, коли ця професія дозволяє достроковий вихід на заслужений відпочинок.

Читайте також Хто може успадкувати одноразову грошову допомогу в разі загибелі військовослужбовця

Щоб при працевлаштуванні не втратити пенсію, пенсіонер може перейти на іншу виплату. Наприклад, на вікову.

Перехід із одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату та інших документів, що перебувають на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, отриманих органами Пенсійного фонду,

– повідомляють у ПФУ

Чому ще пенсіонер може втратити виплати

Якщо нова робота пенсіонера не дозволяє вийти на пенсію за вислугою років, пенсійна виплата залишається.

При працевлаштуванні або початку підприємницької діяльності, після виходу на пенсію, особі необхідно повідомити про це ПФУ. На це надається 10 днів.

Якщо ж особа вирішить приховати цей факт, їй доведеться повертати отримані "зайві" кошти у ПФУ. Громадянин це може зробити добровільно, або ж Пенсійний фонд "утримає" кошти у примусовому порядку. У такому випадку, виплати можуть бути зрізані на 20%, поки не відбудеться повна компенсація.