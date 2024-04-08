Почему отменяют пенсию

Пенсионер может потерять пенсию по выслуге лет, если он возвращается на работу. Речь идет о случае, когда эта профессия позволяет досрочный выход на заслуженный отдых.

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Чтобы при трудоустройстве не потерять пенсию, пенсионер может перейти на другую выплату. Например, на возрастную.

Переход с одного вида пенсии на другой осуществляется со дня подачи заявления на основании документов о страховом стаже, заработной плате и других документов, находящихся на время перевода с одного вида пенсии на другой в пенсионном деле, а также дополнительных документов, полученных органами Пенсионного фонда,

– сообщают в ПФУ.

Обратите внимание! Если новая работа пенсионера не позволяет выйти на пенсию по выслуге лет, пенсионная выплата остается.

Почему еще пенсионер может потерять выплаты

При трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности, после выхода на пенсию, лицу необходимо сообщить об этом ПФУ. На это предоставляется 10 дней.

Если же лицо решит скрыть этот факт, ему придется возвращать полученные "лишние" средства в ПФУ. Гражданин это может сделать добровольно, или же Пенсионный фонд "удержит" средства в принудительном порядке. В таком случае, выплаты могут быть срезаны на 20%, пока не произойдет полная компенсация.