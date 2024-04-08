Кто может унаследовать выплаты
Воины, которые стали на защиту Украины после 22 февраля 2024 года, имеют право на одноразовую финансовую помощь от государства в случае ранения или гибели. Эти выплаты, соответственно, могут получить члены семьи погибшего.
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Для получения указанной помощи родственникам необходимо обратиться в местную службу социальной защиты с письменным или электронным заявлением о переводе средств, указав банковский счет для зачисления.
Подать заявление от имени несовершеннолетних может:
- один из родителей;
- опекун;
- попечитель;
- другое лицо, имеющее на то законное право.
Необходимые документы можно подать через ЦНАП.
Какие зарплаты у военных
Военнослужащие имеют разный размер доходов в зависимости от места службы, специализации, должности и звания. Выплаты состоят из основной зарплаты и доплат.
- Курсанты военных училищ получают около 2 350 гривен.
- Те, кто мобилизованы и находятся в зоне боевых действий, но не принимают активного участия в боях, зарабатывают 30 тысяч гривен.
- Военные, задействованные в спецоперациях на фронте, имеют доход 50 тысяч гривен, а те, кто непосредственно привлечен к боевым действиям – 100 тысяч гривен.
- Такая же сумма принадлежит военным, находящихся на лечении или реабилитации после ранений, полученных на службе, а также тем, кого удерживают в плену.