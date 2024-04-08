Кто может унаследовать выплаты

Воины, которые стали на защиту Украины после 22 февраля 2024 года, имеют право на одноразовую финансовую помощь от государства в случае ранения или гибели. Эти выплаты, соответственно, могут получить члены семьи погибшего.

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Для получения указанной помощи родственникам необходимо обратиться в местную службу социальной защиты с письменным или электронным заявлением о переводе средств, указав банковский счет для зачисления.

Подать заявление от имени несовершеннолетних может:

один из родителей;

опекун;

попечитель;

другое лицо, имеющее на то законное право.

Необходимые документы можно подать через ЦНАП.

Обратите внимание! Согласно Гражданскому Кодексу, невыплаченные зарплата, пенсия, стипендия, алименты, помощь по временной нетрудоспособности, компенсации за потерю здоровья и другие социальные выплаты, которые принадлежали умершему, переходят к его семье. В противном случае, они становятся частью наследства.

Какие зарплаты у военных

Военнослужащие имеют разный размер доходов в зависимости от места службы, специализации, должности и звания. Выплаты состоят из основной зарплаты и доплат.