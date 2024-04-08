Хто може успадкувати виплати

Воїни, які стали на захист України після 22 лютого 2024 року, мають право на одноразову фінансову допомогу від держави у випадку поранення чи загибелі. Ці виплати, відповідно, можуть отримати члени сім'ї загиблого.

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Для отримання вказаної допомоги родичам необхідно звернутися до місцевої служби соціального захисту з письмовою або електронною заявою про переказ коштів, вказавши банківський рахунок для зарахування.

Подати заяву від імені неповнолітніх може:

один із батьків;

опікун;

піклувальник;

інша особа, що має на те законне право.

Необхідні документи можна подати через ЦНАП.

Зауважте! Згідно з Цивільним Кодексом, невиплачені зарплата, пенсія, стипендія, аліменти, допомога через тимчасову непрацездатність, компенсації за втрату здоров'я та інші соціальні виплати, які належали померлому, переходять до його родини. В іншому випадку, вони стають частиною спадщини.

Які зарплати у військових

Військовослужбовці мають різний розмір доходів залежно від місця служби, спеціалізації, посади та звання. Виплати складаються з основної зарплати та доплат.