Вже із 7 березня: в одному з міст України припинять подачу опалення

З п'ятниці, 7 березня, у Львові повністю зупиняють подачу опалення. Причиною тому є зростання температури повітря.

У Львові зупинять подачу опалення

Однак зупинка тепла стосуватиметься лише житлових будинків, пише 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Через різке зростання температури зовнішнього повітря – вдень температура сягає 17 – 18 градусів тепла, від завтра, 7 березня, у Львові повністю зупиняють подачу опалення до житлових будинків,

– повідомили у дописі Telegram-каналі.

Однак тепловики будуть моніторити прогноз погоди. Тому у випадку похолодання тепло у помешкання львів’ян повернуть.

Важливо! Натомість школи, садочки, лікарні та поліклініки отримуватимуть тепло у звичному режимі.