6 березня, 16:40
Вже із 7 березня: в одному з міст України припинять подачу опалення
Основні тези
- У Львові з 7 березня зупиняють подачу опалення до житлових будинків через підвищення температури.
- Школи, садочки, лікарні та поліклініки продовжать отримувати тепло у звичному режимі.
З п'ятниці, 7 березня, у Львові повністю зупиняють подачу опалення. Причиною тому є зростання температури повітря.
У Львові зупинять подачу опалення
Однак зупинка тепла стосуватиметься лише житлових будинків, пише 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.
Читайте також Не тільки Львів: де ще в Україні можуть призупинити подачу тепла
Через різке зростання температури зовнішнього повітря – вдень температура сягає 17 – 18 градусів тепла, від завтра, 7 березня, у Львові повністю зупиняють подачу опалення до житлових будинків,
– повідомили у дописі Telegram-каналі.
Однак тепловики будуть моніторити прогноз погоди. Тому у випадку похолодання тепло у помешкання львів’ян повернуть.
Важливо! Натомість школи, садочки, лікарні та поліклініки отримуватимуть тепло у звичному режимі.