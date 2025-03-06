Во Львове остановят подачу отопления

Однако остановка тепла будет касаться только жилых домов, пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Из-за резкого роста температуры наружного воздуха - днем температура достигает 17-18 градусов тепла, завтра, 7 марта, во Львове полностью останавливают подачу отопления в жилые дома,

– сообщили в заметке Telegram-канале.

Однако тепловики будут мониторить прогноз погоды. Поэтому в случае похолодания тепло в помещения львовян вернут.

Важно! Зато школы, садики, больницы и поликлиники будут получать тепло в обычном режиме.