Є загроза, що у 2023 році не вистачатиме природнього газу, – Міжнародна енергетична агенція

Енергетичне агентство попереджає про можливий дефіцит природного газу. Для цього Європа повинна вжити негайних заходів.

Серйозний виклик для Європи

Міжнародне енергетичне агентство попередило Європу про можливі ризики дефіциту природного газу наступного року.

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Коли ми дивимося на останні тенденції та ймовірний розвиток подій на світовому та європейському газових ринках, ми бачимо, що наступної зими Європа зіткнеться з ще більш серйозним викликом,

– сказав виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол.

Саме тому, агентство просить уряди країн Європи вжити заходів для прискорення підвищення енергоефективності та впровадження відновлюваних джерел. Крім цього, такі дії передуватимуть переходу на чисту енергію.

Скільки втратить Захід

Європа може зіткнутися з розривом між попитом і пропозицією на 30 мільярдів кубометрів природного газу під час заповнення газосховищ у 2023 році. Це стане можливим у разі, якщо Росія припинить усі трубопровідні поставки.

необхідного для заповнення сховищ до початку опалювального сезону 2023 – 2024 років.

Організація додала: дуже малоймовірно, що Росія поставить ще 60 мільярдів кубометрів трубопровідного газу у 2023 році. Російські поставки до Європи можуть повністю зупинитися.

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Експорт російського газу обвалився

В січні – жовтні цього року російський "Газпром" видобув менше газу – 344 мільярди кубометрів газу. Це на 18,6% (на 78,8 мільярда кубометрів) менше, ніж минулого року.

Зниження споживання газу в Європейському Союзі стало ключовим фактором скорочення попиту на російський газ. Частка ЄС у зменшенні попиту на криваве паливо склала 85%, або 36 мільярдів кубометрів.

За відсотковим співвідношенням Європа скоротила споживання російського газу з початку повномасштабної війни з 40% до 7%.