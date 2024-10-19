"Приват24" не працюватиме в ніч на 20 жовтня: в чому причина

В ніч на 20 жовтня державний Приватбанк буде проводити регламентні роботи у застосунку "Приват24". У зв'язку з цим сервіси мобільного застосунку будуть недоступні до ранку.

Так, технологічна пауза у роботі "Приват24" триватиме з 00:00 і до 07:00 години ранку.

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Чому не працювати "Приват24"

Банк тимчасово призупинить операції з платіжними картками та платежі клієнтів у "Приват24" для фізичних осіб. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку,

– вказали у пресслужбі.

Зазначається, що регламентні роботи необхідні, щоб забезпечити безперебійну роботу та безпеку операцій із платіжними картками.

У Приватбанку наголошують, що зазвичай регламентні роботи відбуваються у нічній час, коли більшість клієнтів не проводять операції. У компанії порадили заздалегідь скористатися Приват24 або мережею безготівкової оплати, якщо такі плані не це були. Або ж провести операції після завершення робіт.

До слова, Приватбанк є учасником державної програми "Національний кешбек", яка стартувала 2 вересня 2024 року. Тепер через "Приват24" можна безкоштовно оформити спеціальну цифрову картку Mastercard "Кешбек "Зроблено в Україні".