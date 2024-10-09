Ким є Мікаель Бьоркнерт

Як повідомляє Приватбанк, Мікаель Бьоркнерт має більш як 25 років досвіду роботи у галузі фінансів. До цього призначення, шведський банкір був керівником напрямку банківського бізнесу Swedbank.

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На цій посаді він був відповідальним за увесь спектр банківських послуг:

  • роздрібний банкінг;
  • корпоративний банкінг;
  • цифрова трансформація;
  • операційні питання тощо.

Також Бьоркнерт обіймав такі посади раніше:

  • голова ради директорів в Bankgirot (Швеція);
  • керівник напрямку міжнародних транзакцій у банку SEB (Естонія);
  • член ради директорів в компанії Nasdaq (Швеція).

У Приватбанку пан Бьоркнерт зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів, завдяки чому банк залишатиметься надійним партнером, якому довіряють понад 18 мільйонів клієнтів,
– йдеться у повідомленні Приватбанку.

Зверніть увагу! Відбір нового голови Приватбанку відбувався на конкурсній основі. Свої кандидатури на посаду пропонували як кандидати з України, так і з-за кордону.