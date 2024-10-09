Кем является Микаэль Бьоркнерт
Как сообщает Приватбанк, Микаэль Бьоркнерт имеет более 25 лет опыта работы в области финансов. До этого назначения, шведский банкир был руководителем направления банковского бизнеса Swedbank.
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На этой должности он был ответственным за весь спектр банковских услуг:
- розничный банкинг;
- корпоративный банкинг;
- цифровая трансформация;
- операционные вопросы и тому подобное.
Также Бьоркнерт занимал такие должности ранее:
- председатель совета директоров в Bankgirot (Швеция);
- руководитель направления международных транзакций в банке SEB (Эстония);
- член совета директоров в компании Nasdaq (Швеция).
В Приватбанке господин Бьоркнерт сосредоточится на развитии клиентоцентричной модели бизнеса, ускорении цифровых инициатив и подготовке банка к будущим вызовам, благодаря чему банк будет оставаться надежным партнером, которому доверяют более 18 миллионов клиентов,
– говорится в сообщении Приватбанка.
Обратите внимание! Отбор нового главы Приватбанка проходил на конкурсной основе. Свои кандидатуры на должность предлагали как кандидаты из Украины, так и из-за рубежа.