Кем является Микаэль Бьоркнерт

Как сообщает Приватбанк, Микаэль Бьоркнерт имеет более 25 лет опыта работы в области финансов. До этого назначения, шведский банкир был руководителем направления банковского бизнеса Swedbank.

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На этой должности он был ответственным за весь спектр банковских услуг:

розничный банкинг;

корпоративный банкинг;

цифровая трансформация;

операционные вопросы и тому подобное.

Также Бьоркнерт занимал такие должности ранее:

председатель совета директоров в Bankgirot (Швеция);

руководитель направления международных транзакций в банке SEB (Эстония);

член совета директоров в компании Nasdaq (Швеция).

В Приватбанке господин Бьоркнерт сосредоточится на развитии клиентоцентричной модели бизнеса, ускорении цифровых инициатив и подготовке банка к будущим вызовам, благодаря чему банк будет оставаться надежным партнером, которому доверяют более 18 миллионов клиентов,

– говорится в сообщении Приватбанка.

Обратите внимание! Отбор нового главы Приватбанка проходил на конкурсной основе. Свои кандидатуры на должность предлагали как кандидаты из Украины, так и из-за рубежа.