"Приват24" не працюватиме в ніч на 22 вересня: скільки це триватиме

В ніч на 22 вересня державний Приватбанк буде проводити регламентні роботи у мобільному застосунку. "Приват24" буде недоступним протягом певного часу.

Про це йдеться у повідомленні у мобільному застосунку Приватбанку, передає 24 Канал.

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Регламентні роботи у "Приват24"

В ніч на 22 вересня з 01:00 до 02:00, ми проводимо планові регламентні роботи своїх систем та сервісів, тому тимчасово буде призупинено проведення деяких платежів у "Приват24". Перепрошуємо за тимчасові незручності,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що зазвичай банк проводить регламентні роботи вночі, оскільки в цей час більшість клієнтів не проводять операцій. Радимо завершити свої фінансові операції до вказаного терміну, або ж перенести їх на час після завершення обслуговування.

Попередження у мобільному застосунку "Приват24" / скриншот 24 Каналу

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До слова, нещодавно ми розповідали, що Приватбанк розширив географію доставлення карток до США, Швейцарії та Словенії через Укрпошту.