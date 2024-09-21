Про це йдеться у повідомленні у мобільному застосунку Приватбанку, передає 24 Канал.
Дивіться також "Національний кешбек": Приватбанк та Ощадбанк приєдналися до програми
Регламентні роботи у "Приват24"
В ніч на 22 вересня з 01:00 до 02:00, ми проводимо планові регламентні роботи своїх систем та сервісів, тому тимчасово буде призупинено проведення деяких платежів у "Приват24". Перепрошуємо за тимчасові незручності,
– йдеться у повідомленні.
Додамо, що зазвичай банк проводить регламентні роботи вночі, оскільки в цей час більшість клієнтів не проводять операцій. Радимо завершити свої фінансові операції до вказаного терміну, або ж перенести їх на час після завершення обслуговування.
Попередження у мобільному застосунку "Приват24" / скриншот 24 Каналу
Оперативні новини України та світу читайте у нашому телеграм-каналі.
До слова, нещодавно ми розповідали, що Приватбанк розширив географію доставлення карток до США, Швейцарії та Словенії через Укрпошту.