Приватбанк продасть безнадійні кредити: для чого це потрібно

ПриватБанк оголосив про продаж прав вимоги за картковими кредитами із загальною заборгованістю 501,4 мільйона гривень через систему електронних торгів "СЕТАМ". Права вимоги за таким портфелем включають лише тіло кредиту та нараховані відсотки.

Що пропонує Приватбанк

Портфель включає понад 80 тисяч споживчих кредитів, наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані коштом сформованих резервів. З портфеля для продажу виключені кредити, де боржниками є військовослужбовці та мобілізовані.

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Продаж боргу буде здійснюється шляхом проведення електронних торгів. Мінімальна ціна продажу лота складає 2,1% від початкової (стартової) ціни лота.

Продаж безнадійних кредитів

! До участі у торгах будуть допущені фінансові установи, які мають діючу ліцензію на надання коштів у позику та/або послуги з факторингу, повідомили в банку.

У грудні 2023 року Приватбанк повідомив про намір продати портфель сумою 500 мільйонів гривень, який включатиме понад 60 тисяч споживчих кредитів списаних коштом сформованих резервів.

! Як зазначили в пресслужбі банку, йдеться виключно про кредити, класифіковані як "безнадійні". Тобто свого часу банк пропонував цим клієнтам програми реструктуризації, проводив роботу з погашення заборгованості, використовуючи всі інструменти, включаючи, примусове стягнення.

У 2020 році державний Приватбанк списав із балансу 38 мільярдів гривень непрацюючих кредитів, під які було раніше сформовано 100% резервів.

Чому банки продають безнадійні кредити