Приватбанк продаст безнадежные кредиты: зачем это нужно

Приватбанк объявил о продаже прав требования по карточным кредитам с общей задолженностью 501,4 миллиона гривен через систему электронных торгов "СЕТАМ". Права требования по такому портфелю включают только тело кредита и начисленные проценты.

Что предлагает Приватбанк

Портфель включает более 80 тысяч потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны на средства сформированных резервов. Из портфеля для продажи исключены кредиты, где должниками являются военнослужащие и мобилизованные.

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Продажа долга будет производиться путем проведения электронных торгов. Минимальная цена продажи лота составляет 2,1% от начальной (стартовой) цены лота.

Продажа безнадежных кредитов

К участию в торгах будут допущены финансовые учреждения, имеющие действующую лицензию на предоставление средств в ссуду и/или услуги по факторингу, сообщили в банке.

В декабре 2023 года Приватбанк сообщил о намерении продать портфель суммой 500 миллионов гривен, который будет включать более 60 тысяч потребительских кредитов, списанных на средства сформированных резервов.

! Как отметили в пресс-службе банка, речь идет исключительно о кредитах, классифицированных как "безнадежные". То есть в свое время банк предлагал этим клиентам программы реструктуризации, проводил работу по погашению задолженности, используя все инструменты, включая принудительное взыскание.

В 2020 году государственный Приватбанк списал с баланса 38 миллиардов гривен неработающих кредитов, под которые ранее было сформировано 100% резервов.

Почему банки продают безнадежные кредиты