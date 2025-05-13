13 травня, 13:12
У Росії дозволили переглядати приватизаційні угоди 90-х, без строку давності
Основні тези
- Конституційний суд Росії дозволив оскарження приватизаційних угод з 90-х років без строку давності.
- Відлік строку давності починається з моменту виявлення потенційних порушень прокуратурою, а не з дати угоди.
Конституційний суд Росії постановив, що угоди про приватизацію державного майна можуть бути оскаржені у будь-який час. Скаргу можна подати незалежно від того, скільки років минуло з моменту їх укладення.
Строку давності вже не буде
Відтепер відлік строку давності у таких справах починається не з дати самої угоди, а з моменту, коли прокуратура виявила потенційні порушення, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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