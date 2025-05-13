У Росії дозволили переглядати приватизаційні угоди 90-х, без строку давності

Таке рішення стало відповіддю на звернення компаній "Міраж" і "Геатон", які ще у 1994 році приватизували частину заводу в Саратовській області. Частина приміщень, що входили до об’єкта, наразі використовується як кардіологічний диспансер.

У 2022 році прокуратура заявила, що приватизація заводу відбулася з порушеннями, і вже за рік суд ухвалив рішення про повернення майна у державну власність. Колишні власники намагалися оскаржити це, посилаючись на строки давності, проте суди відхилили їхні апеляції.

Компанії звернулися до Конституційного суду, який остаточно закріпив правило: у подібних справах потрібно враховувати не лише дату угоди, а всі обставини, включно з моментом виявлення порушень.

Зауважте! Тепер держава фактично може безстроково анулювати приватизаційні угоди, якщо вирішить, що майно використовується неналежним чином. Це відкриває держструктурам повну свободу у "полюванні на активи" та нівелює саму ідею строку давності.