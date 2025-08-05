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5 серпня, 15:11
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Приватизація держбанків: НБУ назвав умови для цього рішення

Анастасія Зорик
Основні тези
  • НБУ планує приватизувати державні банки для залучення нових інвестицій.
  • Приватизація можлива після розробки загальної стратегії розвитку держбанків спільно з урядом та стейкхолдерами.

НБУ планує розпочати процес приватизації державних банків. Це рішення має стати ключем до надходження нових інвестицій в Україну.

Коли відбудеться приватизація держбанків?

Приватизація може відбутися після того, як буде розроблено загальну стратегію розвитку держбанків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Пишного.

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Андрій Пишний

Голова Національного банку України

Вчора зустрівся з Регіональним директором World Bank  у справах країн Східної Європи Бобом Сомом. Мали глибоку й змістовну розмову щодо контексту, в якому Україна продовжує жити, а також щодо планів та кроків, необхідних для забезпечення швидкого економічного відновлення країни.

Пишний наголосив, що приватизація держбанків має стати важливим кроком у загальній стратегії розвитку держбанків

Напрацювати таку стратегію маємо спільно з урядом та стейкхолдерами, щоб забезпечити концептуальне бачення розвитку державного банківського сектору Україні, 
– каже Пишний.

Зверніть увагу! Зараз у державній власності України знаходиться 7 банків з 60.