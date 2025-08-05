Коли відбудеться приватизація держбанків?
Приватизація може відбутися після того, як буде розроблено загальну стратегію розвитку держбанків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Пишного.
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Вчора зустрівся з Регіональним директором World Bank у справах країн Східної Європи Бобом Сомом. Мали глибоку й змістовну розмову щодо контексту, в якому Україна продовжує жити, а також щодо планів та кроків, необхідних для забезпечення швидкого економічного відновлення країни.
Пишний наголосив, що приватизація держбанків має стати важливим кроком у загальній стратегії розвитку держбанків.
Напрацювати таку стратегію маємо спільно з урядом та стейкхолдерами, щоб забезпечити концептуальне бачення розвитку державного банківського сектору Україні,
– каже Пишний.
Зверніть увагу! Зараз у державній власності України знаходиться 7 банків з 60.