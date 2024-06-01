Важливо знати: що зміниться для українців, які виходять на пенсію у 2024 році

Під час розрахунку пенсії до уваги береться декілька показників, зокрема стаж і зарплата особи. Однак, є значення, що також впливають на розмір виплати і, при цьому, вони встановлюються саме ПФУ.

Який показник змінили

Визначена в Україні середня заробітна плата прямо впливає на пенсію особи. Протягом року цей показник значно зріс.

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Цьогорічне березневе значення середньої зарплати на 2 010,70 гривень більше ніж торік. Загалом, за перший квартал теперішнього року цей показник змінювався так:

у січні він сягнув 14 974,56 гривні;

у лютому – 15 267,60 гривень;

у березні – 15 433,98 гривні.

Хто вийде на пенсію у 2024

Зараз українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Урядом встановлені мінімальні показники стажу, які має набути особа, щоб піти на заслужений відпочинок у певному віці.

Для тих, хто вирішив це зробити у 60 років потрібно набути щонайменше 31 рік стажу. Однак, протягом наступних кількох років цей показник буде зростати:

у 2025 році мінімальна кількість складе уже 32 роки страхового стажу;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

Щоб піти на заслужений відпочинок у 63 роки необхідно мати хоча б 21 рік стажу. Цей показник також зростатиме і уже у 2023 році становитиме 25 років.

Аби вийти на пенсію у 65 років, потрібно набути 15 років стажу. Поки що, це значення залишатиметься без змін.