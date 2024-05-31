Чому експорт цукру призупиняється
Як заявив виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, обсяги експорту цукру до Європи досягли ліміту, встановленого новими правилами "торговельних пільг".
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Як додає Висоцький, інші ринки залишаються без обмежень.
Втім ринок ЄС відкриється тільки з 1 січня, і тоді стане зрозуміло, які будуть обсяги експорту,
– каже Тарас Висоцький на аграрній конференції.
Скільки вже продано продукції в Європу
- Заявляють, що у травні український експорт цукру досяг 262 600 метричних тонн – це обсяг, який за правилами Євросоюзу визначений, як квота України на 2024 рік.
- Водночас у календарному 2023 році українські виробники експортували до Європи близько 493 тисяч тонн цукру.
Чи продовжили з Україною торговельний безвіз
Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Євросоюз остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України.
Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік. Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки,
– зауважує очільник уряду.
Однак, були запроваджені деякі тарифи на імпорт – це українське м'ясо птиці, яйці та цукор.