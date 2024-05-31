Почему экспорт сахара приостанавливается

Как заявил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, объемы экспорта сахара в Европу достигли лимита, установленного новыми правилами "торговых льгот".

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Обратите внимание! Украина является вторым по величине поставщиком сахара в Европе.

Как добавляет Высоцкий, другие рынки остаются без ограничений.

Впрочем, рынок ЕС откроется только с 1 января, и тогда станет понятно, какие будут объемы экспорта,

– говорит Тарас Высоцкий на аграрной конференции.

Напоминаем, в апреле Евросоюза объявил об ограничениях после масштабных протестов фермеров. По заявлениям аграриев, они якобы столкнулись с нечестной конкуренцией со стороны производителей за пределами блока, как Украина, которая не сталкивается с экологическими правилами и бюрократией, как они.

Сколько уже продано продукции в Европу

Заявляют, что в мае украинский экспорт сахара достиг 262 600 метрических тонн – это объем, который по правилам Евросоюза определен, как квота Украины на 2024 год.

В то же время в календарном 2023 году украинские производители экспортировали в Европу около 493 тысяч тонн сахара.

Интересно! Ожидается, что в 2024 году Украина увеличит производство белого сахара почти на 3% – до 1,85 миллиона метрических тонн с экспортным избытком, который может составлять 950 000 тонн в сезоне 2024 – 2025 годов.

Продлили ли с Украиной торговый безвиз

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Евросоюз окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины.

Это беспошлинная и бесквотная торговля еще на год. Важная поддержка для наших производителей, экспорта и экономики,

– отмечает глава правительства.

Однако, были введены некоторые тарифы на импорт – это украинское мясо птицы, яйца и сахар.

Заметьте! Автономные торговые меры Евросоюза в отношении Украины будут действовать до 5 июня 2025 года.