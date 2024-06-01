Какой показатель изменили

Определенная в Украине средняя заработная плата напрямую влияет на пенсию человека. В течение года этот показатель значительно вырос.

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Нынешнее мартовское значение средней зарплаты на 2 010,70 гривен больше чем в прошлом году. В общем, за первый квартал нынешнего года этот показатель менялся так:

в январе он достиг 14 974,56 гривны;

в феврале – 15 267,60 гривен;

в марте – 15 433,98 гривны.

Кто выйдет на пенсию в 2024 году

Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Правительством установлены минимальные показатели стажа, которые должен приобрести человек, чтобы уйти на заслуженный отдых в определенном возрасте.

Для тех, кто решил это сделать в 60 лет нужно приобрести не менее 31 года стажа. Однако, течение следующих нескольких лет этот показатель будет расти:

в 2025 году минимальное количество составит уже 32 года страхового стажа;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Чтобы уйти на заслуженный отдых в 63 года необходимо иметь хотя бы 21 год стажа. Этот показатель также будет расти и уже в 2023 году составит 25 лет.

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, нужно приобрести 15 лет стажа. Пока, это значение будет оставаться без изменений.