Документи для оформлення субсидії у 2024 році: що потрібно підготувати

Документи для оформлення субсидії

Субсидію можна оформити за місцем реєстрації або фактичного проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Таким чином, для призначення житлової субсидії необхідно подати заяву та декларацію за встановленими формами. Залежно від обставин можуть знадобитися додаткові документи, зокрема:

договір оренди житла – якщо заявник проживає в орендованому житлі;

копія договору про реструктуризацію заборгованості – за наявності заборгованості та укладеного договору;

довідка внутрішньо переміщеної особи – якщо субсидія призначається за місцем фактичного проживання.

Зверніть увагу! За необхідності можна надати інші документи, які мають значення для розгляду, наприклад, документ про непроживання за зареєстрованим місцем (довідка, виписка про місце проживання тощо).

Водночас подати документи на субсидію можна такими способами:

Онлайн: через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток «Пенсійний фонд» або портал "Дія";

через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток «Пенсійний фонд» або портал "Дія"; Поштою : на адресу відповідного органу Пенсійного фонду;

: на адресу відповідного органу Пенсійного фонду; Особисто: через сервісний центр Пенсійного фонду України, уповноважених представників виконавчих органів місцевих рад або центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).