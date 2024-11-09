Документы для оформления субсидии

Субсидию можно оформить по месту регистрации или фактического проживания, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Таким образом, для назначения жилищной субсидии необходимо подать заявление и декларацию по установленным формам. В зависимости от обстоятельств могут понадобиться дополнительные документы, в частности:

договор аренды жилья – если заявитель проживает в арендованном жилье;

копия договора о реструктуризации задолженности – при наличии задолженности и заключенного договора;

справка внутренне перемещенного лица – если субсидия назначается по месту фактического проживания.

Обратите внимание! При необходимости можно предоставить другие документы, которые имеют значение для рассмотрения, например, документ о непроживании по зарегистрированному месту (справка, выписка о месте жительства и т.д.).

В то же время подать документы на субсидию можно следующими способами:

Онлайн: через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дія";

через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дія"; По почте на адрес соответствующего органа Пенсионного фонда;

на адрес соответствующего органа Пенсионного фонда; Лично: через сервисный центр Пенсионного фондачерез сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченных представителей исполнительных органов местных советов или центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).