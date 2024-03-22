Чи можна одночасно отримати субсидію та пільгу на комуналку: відповідь ПФУ
Джерело:ПФУ
Житлова субсидія для відшкодування витрат на оплату ЖКП та пільга на оплату ЖКП – це два різних види виплат. У ПФУ роз’яснили, чи можна їх одночасно оформити українцям.
Субсидії та пільги на ЖКП
Попри те, що ці два види виплат є допомогою, яка надається державою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, оформити одночасно субсидію і пільгу на ЖКП – не можна.
Читайте також: Чи буде пенсія з інвалідності, якщо немає стажу: пояснює Мінсоцполітики
Згідно з повідомленням Пенсійного фонду, це неможливо, навіть якщо особа моє право на отримання кожної з них.
За наявності одночасно права на субсидію та пільгу надається один із видів допомоги,
– підкреслюють фахівці ПФУ.
Що таке житлова субсидія
Річ у тім, що житлова субсидія – це допомога від держави тим родинам, доходи яких не дозволять їм самотужки сплатити в повному обсязі кошти за спожиті комунальні послуги.Зауважте! Це допомога, яка залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства.
Нагадаємо, умови призначення житлової субсидії та процедура отримання такої допомоги визначені: Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.
Що таке пільга
В той самий час, пільга – встановлена законодавством перевага, що надається визначеним категоріям осіб. Наприклад:
- ветеранам війни;
- членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України;
- постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС;
- дітям війни, багатодітним сім’ям та іншим.