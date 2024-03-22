Чи можна одночасно отримати субсидію та пільгу на комуналку: відповідь ПФУ

Житлова субсидія для відшкодування витрат на оплату ЖКП та пільга на оплату ЖКП – це два різних види виплат. У ПФУ роз’яснили, чи можна їх одночасно оформити українцям.

Субсидії та пільги на ЖКП

Попри те, що ці два види виплат є допомогою, яка надається державою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, оформити одночасно субсидію і пільгу на ЖКП – не можна.

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Згідно з повідомленням Пенсійного фонду, це неможливо, навіть якщо особа моє право на отримання кожної з них.

За наявності одночасно права на субсидію та пільгу надається один із видів допомоги,

– підкреслюють фахівці ПФУ.

Що таке житлова субсидія

Річ у тім, що житлова субсидія – це допомога від держави тим родинам, доходи яких не дозволять їм самотужки сплатити в повному обсязі кошти за спожиті комунальні послуги.

Це допомога, яка залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства.

Нагадаємо, умови призначення житлової субсидії та процедура отримання такої допомоги визначені: Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Що таке пільга

В той самий час, пільга – встановлена законодавством перевага, що надається визначеним категоріям осіб. Наприклад:

ветеранам війни;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України;

постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС;

дітям війни, багатодітним сім’ям та іншим.

Така пільга може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Її розмір залежить від конкретної категорії вразливості та може становити від 20% до 100%.