Чому пенсіонеру може не надійти пенсія: пояснили у ПФУ

Деякі пенсіонери не отримали пенсію. Йдеться про громадян, які мають статус переселенця.

Чому скасували пенсію

Пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року зобов'язані проходити ідентифікацію. Це процедура для підтвердження їхньої особистості.

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" пенсіонерам, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року та одержують пенсію в АТ "Ощадбанк", необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Якщо пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію, його виплати призупиняють. Кошти будуть заморожені до з'ясування обставин.

Питання підписника/скрін зі сторінки ПФУ у Facebook

Як пройшла цьогорічна індексація

Цьогоріч індексацію пройшли 224,8 тисячі пенсіонерів. Для цього вони звертались у такі установи: