Не тільки Львів: де ще в Україні можуть призупинити подачу тепла
- У Миколаєві призупинять подачу тепла вдень через потепління для зменшення витрат на опалення.
- Подача тепла буде автоматично коригуватися в будинках з індивідуальними тепловими пунктами.
Через зміни у погоді комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" призупинятиме подачу тепла у місті Миколаїв. Але тільки у денний час.
У Миколаєві призупинять подачу тепла вдень
Такі заходи допоможуть зменшити витрати мешканців на оплату за опалення, передає 24 Канал з посиланням на ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".
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У зв'язку із значним потеплінням ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" призупинятиме подачу теплоносія в денний час,
– йдеться у повідомленні на сторінці в Facebook.
Прогнози Укргідрометцентр стверджують, що найближчими днями температура повітря в Миколаєві вдень сягатиме +11 +17 градусів тепла. Тому котельні підприємства "перейдуть в економний режим".
Зокрема у будинках, які обладнані індивідуальними тепловими пунктами, температура подачі тепла буде коригуватися автоматично відповідно до температури повітря.
Такі заходи дозволять:
- уникнути занадто високої температури у квартирах українців:
- зменшити витрати мешканців на оплату за опалення житла.
Зауважте! Якщо температура повітря знову знизиться, то подача теплоносія відновиться у звичному режимі.