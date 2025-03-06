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6 березня, 11:24
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Не тільки Львів: де ще в Україні можуть призупинити подачу тепла

Валерія Моргун
Основні тези
  • У Миколаєві призупинять подачу тепла вдень через потепління для зменшення витрат на опалення.
  • Подача тепла буде автоматично коригуватися в будинках з індивідуальними тепловими пунктами.

Через зміни у погоді комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" призупинятиме подачу тепла у місті Миколаїв. Але тільки у денний час.

У Миколаєві призупинять подачу тепла вдень

Такі заходи допоможуть зменшити витрати мешканців на оплату за опалення, передає 24 Канал з посиланням на ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".

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У зв'язку із значним потеплінням ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" призупинятиме подачу теплоносія в денний час,
 йдеться у повідомленні на сторінці в Facebook.

Прогнози Укргідрометцентр стверджують, що найближчими днями температура повітря в Миколаєві вдень сягатиме +11 +17 градусів тепла. Тому котельні підприємства "перейдуть в економний режим".

Зокрема у будинках, які обладнані індивідуальними тепловими пунктами, температура подачі тепла буде коригуватися автоматично відповідно до температури повітря.

Такі заходи дозволять:

  • уникнути занадто високої температури у квартирах українців:
  • зменшити витрати мешканців на оплату за опалення житла.

Зауважте! Якщо температура повітря знову знизиться, то подача теплоносія відновиться у звичному режимі.