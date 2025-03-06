Не тільки Львів: де ще в Україні можуть призупинити подачу тепла

Через зміни у погоді комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" призупинятиме подачу тепла у місті Миколаїв. Але тільки у денний час.

У Миколаєві призупинять подачу тепла вдень

Такі заходи допоможуть зменшити витрати мешканців на оплату за опалення, передає 24 Канал з посиланням на ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".

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У зв'язку із значним потеплінням ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" призупинятиме подачу теплоносія в денний час,

– йдеться у повідомленні на сторінці в Facebook.

Прогнози Укргідрометцентр стверджують, що найближчими днями температура повітря в Миколаєві вдень сягатиме +11 +17 градусів тепла. Тому котельні підприємства "перейдуть в економний режим".

Зокрема у будинках, які обладнані індивідуальними тепловими пунктами, температура подачі тепла буде коригуватися автоматично відповідно до температури повітря.

Такі заходи дозволять:

уникнути занадто високої температури у квартирах українців:

зменшити витрати мешканців на оплату за опалення житла.

Зауважте! Якщо температура повітря знову знизиться, то подача теплоносія відновиться у звичному режимі.