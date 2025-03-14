Без нових санкцій проти Росії: яку спільну заяву зробили представники G7

У проєкті комюніке за підсумками зустрічі глав МЗС країн G7 немає інформації про нові санкції відносно Росії. Проте Україна усе ж зможе отримати допомогу.

Про що йдеться в комюніке глав МЗС країн G7

У комюніке згадуються гарантії безпеки, що мають бути надані Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зверніть увагу! Для зустрічі У канадському місті Ла-Мальбе зібралися глави МЗС Німеччини, Італії, Японії, США, Канади, Франції та Великої Британії.

На цей раз узгодження комюніке було доволі складним. Обговорення тривало багато годин. Однак, загальна атмосфера зустрічі була доволі позитивно.

Кая Каллас Глава дипломатії Європейського Союзу Якщо ми не можемо досягти згоди щодо комюніке, то це свідчить про розкол. Це не в інтересах жодного з членів G7.

Каллас додала, що вона налаштована позитивно. Глава дипломатії ЄС зазначила, що формулювання відносно, України, які звучали під час зустрічі – доволі оптимістичні. Каллас висловила сподівання на збереження цих тенденцій.

Відомо, що США намагалися утвердити "червоні лінії" у формулюваннях відносно України. До того ж американська сторона виступила проти окремої декларації про стримування російського тіньового флоту.

Зауважте! У вказаному документі, на вимогу, США висловлені "жорсткіші" формулювання відносно Китаю і "обнадійливі" щодо Тайваню.