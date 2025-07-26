Якими пільгами не користуються пенсіонери в Україні

В Україні передбачено чимало пільг для літніх людей у 2025 році. Однак багато пенсіонерів навіть не здогадуються про ці можливості або просто ними не користуються.

Про які пільги забули українські пенсіонери?

Отримавши пенсію, українці автоматично набувають права на низку державних пільг. Але багато з них залишаються невикористаними, розповідає 24 Канал. Зокрема, це:

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Земельний податок. Пенсіонери звільнені від його сплати за одну земельну ділянку, зокрема дачну чи присадибну. Проте багато хто продовжує платити, адже просто не подали відповідну заяву до податкової.

Пенсіонери звільнені від його сплати за одну земельну ділянку, зокрема дачну чи присадибну. Проте багато хто продовжує платити, адже просто не подали відповідну заяву до податкової. Безкоштовна правова допомога. Літні люди можуть звертатися до юристів безкоштовно: для консультацій, підготовки документів, а за потреби й для представництва в суді.

Літні люди можуть звертатися до юристів безкоштовно: для консультацій, підготовки документів, а за потреби й для представництва в суді. Пільговий проїзд. У міському та приміському транспорті проїзд має бути безкоштовним, однак не всі пенсіонери користуються цим правом, особливо якщо не знають, що потрібно показати пенсійне посвідчення або оформити електронний квиток.

Зверніть увагу! Щоб скористатися пільгами, потрібно лише пенсійне посвідчення та, у деяких випадках, додаткові документи.