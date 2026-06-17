Росія шукає джерела пального: звідки Кремль планує імпортувати бензин

Росія цього місяця готується імпортувати паливо морем. Таким чином, Кремль намагається подолати дефіцит бензину після масштабних атак дронів на свої нафтопереробні заводи.

Де Кремль планує купувати пальне

Росія, як очікується, отримає партію бензину через один зі своїх західних портів уже в червні, про що пише Reuters.

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За словами одного із джерел, бензин буде доставлено з Азії. Однак немає точної інформації щодо обсягів поставок чи постачальників.

Торік росіяни також розглядали можливість імпорту пального морем. Але тоді внутрішніх запасів виявилося достатньо.

Цьогоріч постачання пального обмежені через багатомісячні українські атаки безпілотників на російські НПЗ, трубопроводи та паливні сховища. Серед останніх атак – удари по нафтопереробному заводу Танеко та найбільшому заводу Москви, які призвели до призупинення переробки на обох підприємствах.

За даними Reuters, повідомлення про дефіцит пального надходили приблизно з десятка російських регіонів. Зокрема, окупований Росією Крим та два регіони Сибіру офіційно підтвердили нестачу бензину.

Уряд Росії оголосив про заборону експорту бензину для виробників пального до кінця липня, щоб максимально забезпечити внутрішній ринок у літній період, коли попит на пальне через активний автомобільний рух традиційно зростає.

Москва також імпортувала паливо із сусідньої Білорусі для подолання дефіциту та раніше намагалася закуповувати невеликі обсяги в Казахстані. Однак, за словами джерел, ані Білорусь, ані Казахстан не мають достатніх вільних потужностей, щоб підтримати Росію під час поглиблення паливної кризи

Одне з джерел зазначило, що морський імпорт пального, ймовірно, стане лише тимчасовим заходом та навряд чи забезпечить значні обсяги через логістичні труднощі та високі ціни.