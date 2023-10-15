Фінляндія може заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості

В уряді Фінляндії розглядають кілька законопроєктів стосовно росіян. Так, громадянам країни-агресорки можуть повністю заборонити укладати угоди з нерухомістю.

Крім того, фіни також посилять контроль за транзакціями, які здійснюють росіяни щодо нерухомості. Однак в цих проєктах закону все ж будуть певні винятки для громадян Росії.

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Росіяни матимуть проблеми з угодами щодо нерухомості

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що країна перегляне операції з нерухомістю для громадян, які проживають у країнах поза Європейським Союзом. Зокрема, це також стосуватиметься й росіян.

Протягом зими буде оцінена можливість повної заборони цих угод (з нерухомістю – 24 Канал) або значних додаткових обмежень,

– наголосив він.

Хаккянен зазначив, що уряд також представить перелік винятків і конкретних ситуацій, які все ж дозволятимуть укладати угоди з нерухомістю у Фінляндії.

Міністр також розповів, що один із законопроєктів стосуватиметься можливостей уряду сильніше втручатися в угоди, якщо фінські компанії продали якійсь із країн щось критичне. Зокрема, він згадав випадок, коли з'ясувалося, що росіяни володіють Гельсінською верф'ю.

Зверніть увагу! Гельсінська верф з 2019 належить кіпрській компанії Algador Holdings, власниками якої є росіянин Володимир Касьяненко, громадянин Бельгії, та бізнесмен – Рішат Багаутдінов.

У цієї верфі виникли фінансові проблеми через економічні санкції, запроваджені Євросоюзом проти Росії за війну проти України. Через це верф зазнає складнощів із продажем судів у Росію, яка була її основним експортним ринком.

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