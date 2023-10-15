Фінляндія може заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості
Джерело:Helsingin Sanomat
В уряді Фінляндії розглядають кілька законопроєктів стосовно росіян. Так, громадянам країни-агресорки можуть повністю заборонити укладати угоди з нерухомістю.
Крім того, фіни також посилять контроль за транзакціями, які здійснюють росіяни щодо нерухомості. Однак в цих проєктах закону все ж будуть певні винятки для громадян Росії.
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Росіяни матимуть проблеми з угодами щодо нерухомості
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що країна перегляне операції з нерухомістю для громадян, які проживають у країнах поза Європейським Союзом. Зокрема, це також стосуватиметься й росіян.
Протягом зими буде оцінена можливість повної заборони цих угод (з нерухомістю – 24 Канал) або значних додаткових обмежень,
– наголосив він.
Хаккянен зазначив, що уряд також представить перелік винятків і конкретних ситуацій, які все ж дозволятимуть укладати угоди з нерухомістю у Фінляндії.
Міністр також розповів, що один із законопроєктів стосуватиметься можливостей уряду сильніше втручатися в угоди, якщо фінські компанії продали якійсь із країн щось критичне. Зокрема, він згадав випадок, коли з'ясувалося, що росіяни володіють Гельсінською верф'ю.
Зверніть увагу! Гельсінська верф з 2019 належить кіпрській компанії Algador Holdings, власниками якої є росіянин Володимир Касьяненко, громадянин Бельгії, та бізнесмен – Рішат Багаутдінов.
У цієї верфі виникли фінансові проблеми через економічні санкції, запроваджені Євросоюзом проти Росії за війну проти України. Через це верф зазнає складнощів із продажем судів у Росію, яка була її основним експортним ринком.
Фінська компанія Orion Pharma покинула ринок Росії
- У фінській фармацевтичній компанії Orion Pharma 18 липня заявили, що припиняють працювати на ринок Росії. Там ця компанія перебувала понад 15 років.
- У компанії зазначили, що її операційний прибуток в країні-агресорці знижувався на 33,5% рік до року. До того ж оборот компанії з початку 2023 року суттєво впав порівняно з 2022 роком.
- Варто зазначити, що вихід з російського ринку коштував компанії у період з січня по червень 2023 року 25 мільйонів євро. Свій офіс у Росії Orion Pharma почала ліквідовувати ще восени 2022 року.