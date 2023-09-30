Журналісти зазначають, що договори таємні. Проте вони про них повідомляють, посилаючись на одну таку угоду, що опинилася в їхньому розпорядженні.

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Що відомо про таємні договори Фінляндії

Іноземні журналісти зазначили, що Сили оборони Фінляндії почали укладати перші такі добровільні договори з власниками земель ще 6 років тому. Проте розголосу вони набули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У травні 2022 року видання Koti-Lappi написало, що Сили оборони Фінляндії розіслали землевласникам у Східній Лапландії орієнтовно 100 листів з пропозицією укласти договір про землекористування.



Журналісти показали частину листа Сил оборони Фінляндії / HS

Журналісти пояснюють, що таким вчинком Сили оборони хотіли прискорити укладання договорів. Адже ці документи дають можливість фінським військам 14 днів на рік на землях землевласника ще до, наприклад, запровадження надзвичайного стану:

будувати фортифікаційні споруди;

навчатися.

За даними видання, військові заздалегідь визначили ключові в плані оборони ділянки, на яких за потреби можна максимально швидко звести укріплення.

Що обіцяють людям та що кажуть військові

За даними видання, місцевим мешканцям, які підпишуть документи, дають одноразову виплату в розмірі 750 євро. Якщо ж війська таки почнуть будувати фортифікаційні споруди – власникам за кожен гектар, який використовуватимуть військові, виплатять 4 800 євро. Якщо майну завдадуть збитків через будівництво споруд, то їх відшкодують окремо.

Окрім того, договір визначає, що під час надзвичайної ситуації:

рішення про початок оборонної підготовки приймає командувач Збройними силами Фінляндії;

Сили оборони мають розташувати укріплення так, щоб не шкодити нормальному використанню майна;

Сили оборони телефоном, листом чи електронною поштою повідомлять власника про використання ділянки не пізніше, ніж за добу до початку будівельних робіт;

після будівництва фортифікації залишаються на території протягом терміну дії контракту.

Окрім того, військові також визначили, як розраховуватимуть площу, наприклад, необхідну для гусеничної техніки, танка, бліндажа чи загального захисту.

До речі, начальник відділу готовності Сил оборони Саулі Хонгісто підтвердив, що вони справді укладають угоди про землекористування з громадянами. Проте запевнив, що це відбувається не тільки на східному кордоні, а й в інших місцях Фінляндії.

Зверніть увагу! Після початку повномасштабного вторгнення Фінляндія переглянула свою "нейтральність" та "позаблоковість". Так, вже 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала членом НАТО.