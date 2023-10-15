Финляндия может запретить россиянам заключать сделки по недвижимости
Источник:Helsingin Sanomat
В правительстве Финляндии рассматривают несколько законопроектов по отношению к россиянам. Так, гражданам страны-агрессорки могут полностью запретить заключать сделки с недвижимостью.
Кроме того, финны также усилят контроль за транзакциями, которые осуществляют россияне по недвижимости. Однако в этих проектах закона все-таки будут определенные исключения для граждан России.
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Россияне будут иметь проблемы со сделками по недвижимости
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна пересмотрит сделки с недвижимостью для граждан, проживающих в странах вне Европейского Союза. В частности, это будет касаться и россиян.
В течение зимы будет оценена возможность полного запрета этих сделок (с недвижимостью – 24 Канал) или значительных дополнительных ограничений,
– подчеркнул он.
Хаккянен отметил, что правительство также представит перечень исключений и конкретных ситуаций, которые все же будут разрешать заключать соглашения с недвижимостью в Финляндии.
Министр также рассказал, что один из законопроектов будет касаться возможностей правительства сильнее вмешиваться в соглашения, если финские компании продали какой-либо из стран что-либо критическое. В частности, он упомянул случай, когда выяснилось, что россияне владеют Хельсинкской верфью.
Обратите внимание! Хельсинкская верфь с 2019 года принадлежит кипрской компании Algador Holdings, владельцем которой есть россиянин Владимир Касьяненко, гражданин Бельгии, и бизнесмен – Ришат Багаутдинов.
У этой верфи возникли финансовые проблемы из-за экономических санкций, введенных Евросоюзом против России за войну против Украины. Поэтому верфь испытывает сложности с продажей судов в Россию, которая была ее основным экспортным рынком.
Финская компания Orion Pharma покинула рынок России
- В финской фармацевтической компании Orion Pharma 18 июля заявили, что прекращают работать на рынок России. Там эта компания была более 15 лет.
- В компании отметили, что ее операционная прибыль в стране-агрессорке снижалась на 33,5% год к году. К тому же оборот компании с начала 2023 существенно упал по сравнению с 2022 годом.
- Следует отметить, что выход с российского рынка стоил компании в период с января по июнь 2023 25 миллионов евро. Свой офис в России Orion Pharma начал ликвидировать еще осенью 2022 года.