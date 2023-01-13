Путін підкуповує бідних, але збільшення виплат не врятує Росію від зубожіння, – Bloomberg

В Росії збільшили виплати найбіднішій частині населення. Крім того, російські військові також отримають одноразову виплату. Але попри все, це не врятує російський народ від загального зубожіння та падіння доходів.

Підкуп російського електорату

За статистикою від Bloomberg Economics, Росія виділяє близько двох третин свого бюджету на оборону, безпеку та соціальні програми.

Читайте також США та союзники готують нові санкції проти російської нафтової промисловості, – WSJ

Аби не втратити підтримку електорату, країна-агресорка збільшила розмір соціальної допомоги. Такий підхід зміг скоротити загальну кількість населення, яка живе за межею бідності.

Ба більше, навіть сам міністр фінансів Росії якось заявив, що краще припинить фінансування доріг чи інфраструктури, ніж піде на компроміс щодо допомоги тим, хто становить основну частину бідних.

Соцдопомога та виплати військовим не допоможуть врятувати Росію

Минулого року Росія витратила трохи більш як 1 трильйон рублів, 15 мільярдів доларів, на допомогу сімʼям з дітьми й ще близько 400 мільярдів рублів на пенсії. Ці суми планують подоїти у 2023 році.

Витрати ж на військовослужбовців, включаючи добровольців та мобілізованих, можуть становити близько 1,1 трильйона рублів на рік.

що російська економіка зараз перебуває на шляху до суттєвого скорочення вперше за майже три десятиліття.

Сплеск соціальних та військових витрат у поєднанні зі скороченням доходів від продажу нафтового газу зробить бюджетний баланс Росії цього року надзвичайно крихким,

– прогнозують самі російські економісти.

Відповідно, таке полегшення для народу навряд чи компенсує загальне зубожіння Росії, адже зіткнувшись із ризиком недоотримання доходів, уряд агресорки дозволить інфляції трохи знизити реальну вартість соціальних виплат.

Цікаво Дві країни серйозно відстають від запровадження санкцій на російські активи, – ЄС

Як зубожіє російський народ