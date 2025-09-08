Проблеми в російській економіці розширюються поступово на всі галузі. У глибокій кризі опинилася вже й целюлозно-паперова промисловість.

Які проблеми у паперовій галузі Росії?

На провідних російських підприємствах з виробництва паперу ростуть борги. Заводи працюють з збитками й отримують численні судові позови, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

За інформацією розвідки, багато виробництв паперово-целюлозної галузі вимушені зупинити роботу, працівники не отримують заробітну плату вчасно, деяких взагалі звільняють без жодних виплат.

Зокрема найбільший лісопромисловий холдинг ПАТ "Сегежа Групп" задекларував чистий борг у 147,9 мільярда рублів, попри те, що його виручка у 2024 році зросла на 15 % і становила 101,9 мільярда рублів,

– зазначають у розвідці.

Підприємству вдалося у червні 2025 року залучити інвестиції на 113 мільярдів рублів, однак це не врятувало від збитків та судових позовів.

Так, тільки у Ленінградській області проти компанії подали більш як 300 арбітражних позовів, загальна сума який оцінюється у 72 мільярди рублів.

У кризі знаходяться й багато інших підприємств в різних регіонах Росії. Зокрема, проблеми спостерігаються у найбільшого виробника фанери республіки Комі – ТОВ "ФК Жешарт".

Чисті збитки компанії за підсумками минулого року становили 1,1 мільярда рублів.

Це майже в два рази більше, ніж було у 2023 році, коли збитки склали 584 мільярди рублів.

Криза в російській целюлозно-паперовій галузі є відображенням загальних проблем економіки Росії: падіння інвестиційної привабливості, санкційний тиск, зростання кредитного навантаження та відтік кадрів,

– наголошує розвідка.

Що відомо про ПАТ "Сегежа Групп" та ТОВ "ФК Жешарт"? ПАТ "Сегежа Групп" – великий російський лісопромисловий холдинг, що спеціалізується на виробництві паперу, фанери та пиломатеріалів. Компанія володіє власною сировинною базою і значну частину продукції експортує.

ТОВ "ФК Жешарт" у Республіці Комі спеціалізується на виробництві фанери та деревних плит. Вважається містоутворювальним підприємством у регіоні, від якого залежить його життєдіяльність і розвиток.

Які ще галузі в Росії переживають кризу?