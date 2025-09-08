Укр Рус
8 вересня, 11:31
Заводи зупиняються, а борги ростуть: ще одна галузь в Росії зазнає краху

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Російська целюлозно-паперова промисловість зазнає глибокої кризи, зростають борги та судові позови, заводи в Росії затримують зарплату.

  • Найбільший лісопромисловий холдинг "Сегежа Групп" задекларував чистий борг у 147,9 млрд рублів, незважаючи на зростання виручки, а "ФК Жешарт" отримав збиток у 1,1 млрд рублів.

     

Проблеми в російській економіці розширюються поступово на всі галузі. У глибокій кризі опинилася вже й целюлозно-паперова промисловість.

Які проблеми у паперовій галузі Росії? 

На провідних російських підприємствах з виробництва паперу ростуть борги. Заводи працюють з збитками й отримують численні судові позови, повідомляє 24 Канал  з посиланням на Службу зовнішньої розвідки

За інформацією розвідки, багато виробництв паперово-целюлозної галузі вимушені зупинити роботу, працівники не отримують заробітну плату вчасно, деяких взагалі звільняють без жодних виплат. 

Зокрема найбільший лісопромисловий холдинг ПАТ "Сегежа Групп" задекларував чистий борг у 147,9 мільярда рублів, попри те, що його виручка у 2024 році зросла на 15 % і становила 101,9 мільярда рублів, 
– зазначають у розвідці. 

  • Підприємству вдалося у червні 2025 року залучити інвестиції на 113 мільярдів рублів, однак це не врятувало від збитків та судових позовів.
  • Так, тільки у Ленінградській області проти компанії подали більш як 300 арбітражних позовів, загальна сума який оцінюється у 72 мільярди рублів. 

У кризі знаходяться й багато інших підприємств в різних регіонах Росії. Зокрема, проблеми спостерігаються у найбільшого виробника фанери республіки Комі – ТОВ "ФК Жешарт".

  • Чисті збитки компанії за підсумками минулого року становили 1,1 мільярда рублів.
  • Це майже в два рази більше, ніж було у 2023 році, коли збитки склали 584 мільярди рублів. 

Криза в російській целюлозно-паперовій галузі є відображенням загальних проблем економіки Росії: падіння інвестиційної привабливості, санкційний тиск, зростання кредитного навантаження та відтік кадрів, 
– наголошує розвідка. 

Що відомо про ПАТ "Сегежа Групп" та ТОВ "ФК Жешарт"?

ПАТ "Сегежа Групп" – великий російський лісопромисловий холдинг, що спеціалізується на виробництві паперу, фанери та пиломатеріалів. Компанія володіє власною сировинною базою і значну частину продукції експортує. 
ТОВ "ФК Жешарт" у Республіці Комі спеціалізується на виробництві фанери та деревних плит. Вважається містоутворювальним підприємством у регіоні, від якого залежить його життєдіяльність і розвиток.

Які ще галузі в Росії переживають кризу? 

  • Скоротилося в Росії виробництво і такого ключового продукту, як соняшникова олія – на цілих 11%. Багато заводів збиткові або зупинилися. Це відбувається через подорожчання насіння, відсутність зростання цін на продукцію, зміцнення рубля, високі воєнні витрати та вплив санкцій, через що діяльність втратила прибутковість.
  • Металургійні заводи взагалі переживають найглибшу кризу від 2022 року. За інформацією "Росстату", у липні обсяги металургійного виробництва скоротилися на 10,2% у річному вимірі. Найбільше падіння зафіксували на провідних комбінатах галузі, які повідомляють про мільярдні збитки, зокрема, Магнітогорський металургійний комбінат зменшив виплавку сталі на 18%.
  • А найбільше постраждала від санкцій проти Росії вугільна галузь. Особливо відчутні наслідки у регіонах, що залежать від видобутку вугілля: зокрема, Кемеровська область, яка виробляє понад половину вугілля у РФ, лише за три роки зазнала падіння видобутку на 14–15 %. 