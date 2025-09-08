Заводи зупиняються, а борги ростуть: ще одна галузь в Росії зазнає краху
- Російська целюлозно-паперова промисловість зазнає глибокої кризи, зростають борги та судові позови, заводи в Росії затримують зарплату.
Найбільший лісопромисловий холдинг "Сегежа Групп" задекларував чистий борг у 147,9 млрд рублів, незважаючи на зростання виручки, а "ФК Жешарт" отримав збиток у 1,1 млрд рублів.
Проблеми в російській економіці розширюються поступово на всі галузі. У глибокій кризі опинилася вже й целюлозно-паперова промисловість.
Які проблеми у паперовій галузі Росії?
На провідних російських підприємствах з виробництва паперу ростуть борги. Заводи працюють з збитками й отримують численні судові позови, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Дивіться також США погрожують Росії економічним колапсом: Бессент розкрив головні умови
За інформацією розвідки, багато виробництв паперово-целюлозної галузі вимушені зупинити роботу, працівники не отримують заробітну плату вчасно, деяких взагалі звільняють без жодних виплат.
Зокрема найбільший лісопромисловий холдинг ПАТ "Сегежа Групп" задекларував чистий борг у 147,9 мільярда рублів, попри те, що його виручка у 2024 році зросла на 15 % і становила 101,9 мільярда рублів,
– зазначають у розвідці.
- Підприємству вдалося у червні 2025 року залучити інвестиції на 113 мільярдів рублів, однак це не врятувало від збитків та судових позовів.
- Так, тільки у Ленінградській області проти компанії подали більш як 300 арбітражних позовів, загальна сума який оцінюється у 72 мільярди рублів.
У кризі знаходяться й багато інших підприємств в різних регіонах Росії. Зокрема, проблеми спостерігаються у найбільшого виробника фанери республіки Комі – ТОВ "ФК Жешарт".
- Чисті збитки компанії за підсумками минулого року становили 1,1 мільярда рублів.
- Це майже в два рази більше, ніж було у 2023 році, коли збитки склали 584 мільярди рублів.
Криза в російській целюлозно-паперовій галузі є відображенням загальних проблем економіки Росії: падіння інвестиційної привабливості, санкційний тиск, зростання кредитного навантаження та відтік кадрів,
– наголошує розвідка.
Що відомо про ПАТ "Сегежа Групп" та ТОВ "ФК Жешарт"?
ПАТ "Сегежа Групп" – великий російський лісопромисловий холдинг, що спеціалізується на виробництві паперу, фанери та пиломатеріалів. Компанія володіє власною сировинною базою і значну частину продукції експортує.
ТОВ "ФК Жешарт" у Республіці Комі спеціалізується на виробництві фанери та деревних плит. Вважається містоутворювальним підприємством у регіоні, від якого залежить його життєдіяльність і розвиток.
Які ще галузі в Росії переживають кризу?
- Скоротилося в Росії виробництво і такого ключового продукту, як соняшникова олія – на цілих 11%. Багато заводів збиткові або зупинилися. Це відбувається через подорожчання насіння, відсутність зростання цін на продукцію, зміцнення рубля, високі воєнні витрати та вплив санкцій, через що діяльність втратила прибутковість.
- Металургійні заводи взагалі переживають найглибшу кризу від 2022 року. За інформацією "Росстату", у липні обсяги металургійного виробництва скоротилися на 10,2% у річному вимірі. Найбільше падіння зафіксували на провідних комбінатах галузі, які повідомляють про мільярдні збитки, зокрема, Магнітогорський металургійний комбінат зменшив виплавку сталі на 18%.
- А найбільше постраждала від санкцій проти Росії вугільна галузь. Особливо відчутні наслідки у регіонах, що залежать від видобутку вугілля: зокрема, Кемеровська область, яка виробляє понад половину вугілля у РФ, лише за три роки зазнала падіння видобутку на 14–15 %.