Понад 40 000 гривень можна отримати за одну монету: як розпізнати і де продати

Цінними в Україні вважаються монети номіналом 1 гривня 1992 року. Монети можна дорого продати, якщо вони мають певні особливості

Чому стара 1 гривня цінна?

Ціна монети 1 гривня 1992 року залежить від різновиду штампу та стану монети, повідомляє 24 Канал з посиланням на ресурс "Монети-ягідки".

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1 гривня 1992 року – пробна монета України. Монету карбували при налаштуванні обладнання. Перші гривні були без гуртового напису, точний тираж невідомий.

Знайти в гаманці 1 гривню 1992 року нереально, адже в обіг вони офіційно не вводились. Відомо лише декілька екземплярів монети, вони знаходяться в приватних колекціях нумізматів. Ті гривні 1992 року, які виставляють на продаж, зазвичай надходять із приватних колекцій,

– пишуть фахівці ресурсу.

Скільки заплатять за монету?

Вартість монети залежитиме від її різновиду:

1.1ААг гладкий гурт

На монетах номіналом 1 гривня 1992 року не було написів на гурті, тобто гурт гладкий. На аукціоні таку монету продають за 12 000-30 000 гривень, були випадки коли вартість монети доходила до 37 000 гривень.

1 гривня 1992 р. 1.1ААг, гладкий гурт / "Монети-ягідки"

Монети з написами на гурті

Це такі монети, як 1.1АА1 на гурті 1994, 1.1АА1.1 на гурті 1995 та 1.1АА2 на гурті 1995.

На замовлення НБУ було випущено всього 150 екземплярів монети 1 гривня з написом на гурті. Плашки для нанесення гуртового напису швидко зносились, тому спеціалісти працювали над розробкою нових.

1 гривня 1992 р. 1.1АА1, на гурті рік відділено трьома крапками / "Монети-ягідки"

Пізніше були виготовлені плашки з датами 1994 та 1995. Дату з обох сторін так само відділяли три крапки. Пробні гривні карбували англійськими пуансонами з датою 1992, тому вийшло що на полі монети вказана дата 1992, а на гурті – 1994 або 1995.

Вартість металевої гривні 1992 року з датами 1994 або 1995 на гурті коливається в межах 15 000-20 000 гривень, інколи може доходити до 30 000 гривень. Також цінною є монета 1.1АА2 на гурті 1995, за яку можна отримати 40 000-44 000 гривень.

Де продати 1 гривню 1992 року?

В Україні можна розбагатіти на старих монетах, а рідкісні монети 1 грн 1992 року продають на аукціонах Віоліті, New Auction, форум "Монети ІТК".

Перед участю в акціоні фахівці радять обов'язково проконсультуватися зі спеціалістами, бо на аукціонах часто продають фальшивки чи копії під виглядом оригіналу.